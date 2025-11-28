2026年5月2日から6日のうちの4日間にて開催される大型ロックフェスティバル『VIVA LA ROCK 2026』の、埼玉県在住者を対象にした『埼玉県限定・超先行チケット』の申込受付が開始された。 （関連：SXSW 2025 ショーケース『TOKYO CALLING × INSPIRED BY TOKYO』初の同時開催で東京のダイバーシティを発信） 本チケットは、1日券を3日分買うよりも安い金額で4日通し券を購入できる価格設定となっており、本