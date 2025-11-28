ジーネクストは動意。この日午後１時ごろ、今年６月に開示した次世代ＡＩデータセンター基盤を構築するＥｌｅｖｅｉｇｈｔＡＩ（アルメニア）との戦略的業務提携について、その進捗状況を発表した。提携を更に深化させ、２０２６年初頭からのＧＰＵクラウドサービス本格提供に向けた最終準備を進めることを確認したという。また、ＥｌｅｖｅｉｇｈｔＡＩが建設を進めるＡＩデータセンタӦ