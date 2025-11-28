¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥µ¥Ã¥«¡¼J1¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï27Æü¡¢¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¡£ºòµ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¡ÈÄ®ÅÄÀûÉ÷¡É¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤¿»Ø´ø´±¤Îµî½¢¤ËÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£55ºÐ¤Î¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¾Ìç¡¦ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ÇÄ¹Ç¯»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç3ÅÙÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤Ê¤É°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£2023Ç¯¤«¤éÅö»þJ2¤ÎÄ®ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë½¢¤¯¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏJ2½éÍ¥¾¡¡õJ1½é¾º³Ê¡£ºòµ¨J1¤Ç¤Ï¤¤¤­¤Ê¤êÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë3°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·