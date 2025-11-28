この記事をまとめると ■ジヤトコが前後に自社開発のeアクスルを搭載した試作車を製作している ■前後で独立したeアクスルをもち自由な駆動力配分が可能となっている ■電動車ならではの自由度でクルマの新しい楽しさを示した 未来のホットハッチはこうなる？ オートマチックトランスミッション、CVTで世界的にも大きなシェアをもつ部品メーカーであるジヤトコ。日産自動車との関係も深い同社は、最新世代のBEV用「3-in-1」ユニ