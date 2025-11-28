長野県安曇野市の太田寛（ゆたか）市長（６９）が２８日に死去した。１０月５日告示の市長選で、無投票で再選されたばかりだった。同市出身で、京大卒。１９７９年に県庁に入り、県商工労働部長、総務部長などを歴任した。２０１５〜２１年に副知事を務め、同年の市長選で初当選し、２期目だった。