Koki,（「o」はマクロン付きが正式表記）が自身のInstagramを更新し、母・工藤静香とのお出かけショットを公開した。 【写真】車でお出かけするKoki,と母・工藤静香の仲良し2ショット ■Koki,が母・工藤静香と車でのお出かけを報告 本投稿は、「お出かけ with mum」と綴り、2枚の写真を披露。車の座席に並んで座っているふたりは、顔の近くに右手を添えている。同じポーズをとり、親密な仲の良さを伝えている。続けて、「