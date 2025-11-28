筋肉の硬直やけいれんが特徴の難病スティッフパーソン症候群（ＳＰＳ）と診断され、闘病を続ける世界的歌手セリーヌ・ディオン（５７）が２７日、インスタグラムを更新。感謝祭を祝うメッセージと共に、久しぶりに元気そうな姿を見せ、現況を伝える動画を投稿した。ディオンはまっすぐカメラに向かい、「親愛なる皆さん。今日はゆっくりと深呼吸をして、感謝の気持ちを表す素晴らしい日です」と動画の冒頭であいさつ。「皆さん