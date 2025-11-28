12月19日配信開始となる西島秀俊主演のドラマシリーズ『人間標本』（Prime Video）より、西島秀ほかキャスト・スタッフのインタビューや貴重なメイキングシーンを収めた特別インタビュー映像、西島と息子役・市川染五郎の“親子愛”を感じさせる場面写真、相関図も解禁された。【動画】台湾ロケや制作の舞台裏も！『人間標本』の舞台裏に迫る特別インタビュー映像本作は、ベストセラー作家・湊かなえがデビュー15周年を記念