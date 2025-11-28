ガルパーシャークは世界中の水深200〜1500メートルの海域に生息している/Andy Murch/Nature Picture Library（CNN）鮮やかな緑色の目と細身の体格を特徴とするガルパーシャークは、先史時代から数百万年にわたり生息している。世界中の水深200〜1500メートルの海域に生息しているが、その生態についてはいまだ多くの謎が残されている。しかし今、ガルパーシャークは4分の3が絶滅の危機にひんしている。その理由は肝油を標的とした