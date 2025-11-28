阪神梅田本店は２８日、１２月１７日〜２２日まで、全国最大級の約１０万枚をそろえた「中古＆廃盤レコード・ＣＤフェス」を開催すると発表した。レトロブームの到来により、若者の音楽の楽しみ方も変化。その１つとして、あえてターンテーブルにレコードをのせたり、磨いたりと“手間をかける事への喜びや幸せ”を感じたい若者が増えている。音楽好きが集う今回の会場には、全国から約２０店舗のレコード店が集結。１０万枚以