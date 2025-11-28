前走のエリザベス女王杯を制してＧ１・３勝目を挙げたレガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）が、連覇のかかる有馬記念（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）に参戦することが正式に決まった。出否は馬の状態を見て判断するとしていたが、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄での調整ぶりを踏まえて、サンデーサラブレッドクラブが１１月２８日、公式ホームページで発表した。