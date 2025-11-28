（資料写真）２８日午前８時１０分ごろ、横浜市鶴見区東寺尾東台の２階建て住宅で「２階から火が出ている」と近隣住民から１１９番通報があった。焼け跡から、１人の身元不明の遺体が発見された。鶴見署は遺体の身元を調べている。署によると、この家には５０代の兄と妹が暮らしており、兄と連絡が取れていない。