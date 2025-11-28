セブン‐イレブンにて、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」を開催。2025年は「ちいかわ」の作中に登場する食べ物をイメージした商品を中心とする15品が登場します☆ セブン‐イレブン「ちいかわ」コラボキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」 キャンペーン開始日：2025年12月2日