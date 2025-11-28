お笑いコンビ「メッセンジャー」のあいはら（56）が20日、MBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYOUはこれから！Everyday」に出演。冒頭からNMB48を卒業した小嶋花梨（26）に、芸能界の“現実”を説いた。これまで休日は「月に2、3日」だったという小嶋。卒業後は「1週間で3日間ほど休みがあって。今までそんなことなかったので、何をしていいのか」と困惑ぶりを告白した。あいはらが「卒業は自分で決めた？」と問うと、「