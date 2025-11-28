存続か廃止かが議論されている岐阜県の名鉄広見線の新可児駅から御嵩駅の区間について、2026年度は現状の形で運行を継続することで、名鉄と地元自治体が合意しました。 名鉄広見線の新可児駅から御嵩駅の7.4kmの区間は、利用者の減少で赤字が続いており、地元の御嵩町と可児市が2010年から毎年計1億円の財政支援をしてきました。 しかし名鉄は2024年、「現状の形で路線を維持するのは難しい」として、沿線市町と運行の