◇競泳ジャパンオープン第1日（2025年11月28日東京アクアティクスセンター）男子100メートル平泳ぎで珍事が発生した。予選3組で宮崎緒里（静岡・浜松商）、同5組でベーリー・レロ（オーストラリア）がともに1分1秒55で全体16位タイとなり、9〜16位によるB決勝進出者を決めるスイムオフを実施。ところが、スイムオフでも2人は同タイムの同着となるまさかの結果になった。2人はタイムを確認すると、思わず苦笑いを浮かべて