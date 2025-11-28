ヤクルトの阪口皓亮投手（26）が28日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、200万円増の年俸1200万円（金額は推定）でサインした。移籍3年目の今季はリリーフとして18試合で0勝0敗、防御率3・70という成績だった。登板試合数は8年目で自己最多となり「もっとできたというのが一番。より高みを目指していかないといけないと感じたシーズンだった」と振り返った。来年1月の自主トレはチームの先輩でクローザーも務めた星知