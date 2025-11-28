とんかつチェーン「松のや」は、12月3日(水)午後3時から「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」を全国で発売する(一部店舗を除く)。産地･流通がすべて国内という、国産豚を使用したロースかつ定食。基本の「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」は、税込1,090円で販売。そのほか、鬼おろしをトッピングしたメニューや、唐揚げなどを盛合せた定食、かつ丼も提供する。ラインアップは以下の通り。価格はいずれも税込で表記。〈「国産雪