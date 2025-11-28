BTSメンバーJUNG KOOK（ジョングク）が、Spotifyグローバルチャートで、圧倒的な記録を更新し続けている。韓国メディアが報じた。Spotifyが集計した14〜20日「ウイークリートップソンググローバル」チャートによると、JUNG KOOKのソロデビュー曲「Seven」は、64位に入った。前週より4段階上がって60位圏を維持し、5週連続上昇の流れでグローバル音源競争力を示した。韓国メディアのスポーツ東亜は28日「『Seven』は、このチャート