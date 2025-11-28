スペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」は、2025年12月1日から『猿田彦珈琲の福袋2026』の予約販売を公式オンラインショップで開始する。店頭販売は2026年1月1日から、店舗の営業開始日に合わせて順次開始する。東京大学店、図書館店を除く全店で取り扱う。ラインアップは全3種。猿田彦珈琲のドリップバッグを飲み比べできる『グランデ』(6,800円)、1枚ずつから試してみたい人におすすめの『トール』(3,800円)、手軽な価格の