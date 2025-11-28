新人王について語った山本キャスター先日、ヤクルトの荘司宏太投手が新人王に選ばれました。得票数は175。2位の伊原陵人投手（阪神）が44票だったことを見ても、今年の荘司投手がいかに大車輪の活躍をしたかがわかります。得意のチェンジアップを武器に、中継ぎとして勝利の方程式の一角を担ったことが評価されたのでしょう。【写真】山本キャスター最新フォトギャラリーあらためて、新人王とはどれだけすごいことなのでしょうか