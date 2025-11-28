香港の高層住宅火災を巡り、逃げ延びた住民らが防火対策への疑問の声を上げている/Dale De La Rey/AFP/Getty Images via CNN Newsource香港（CNN）炎が燃え広がり、隣接する建物をのみ込む30分の間、ワンさんは自宅でテレビを見ていた。危険がこちらへ迫ってくるのにも気付かず。外で騒ぎが起こり、遠くでサイレンが鳴り響いた時でさえ、香港にはよくある騒がしい午後だと片付けていた。助けを求める人々の叫び声が聞こえて初めて