サッカー韓国代表キャプテンのソン・フンミンに“妊娠脅迫”をして金銭を奪った男女に、検察が重い量刑を求刑した。【写真】ソン・フンミンの元恋人11月27日、ソウル中央地裁で開かれた論告求刑公判で、検察が主犯の20代女性ヤン氏に懲役5年、共犯の40代男性ヨン氏に懲役2年を求刑した。ヤン氏とヨン氏は昨年6月、ソン・フンミンに胎児のエコー写真を送り付け、「ソン・フンミンの子どもを妊娠した事実を暴露する」と主張し、3億ウ