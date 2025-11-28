Cygames¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè20ÏÃ¡ÖÅú¤¨¡×¤ÎWEBÍ½¹ð±ÇÁü¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¤Ï11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë16»þ30Ê¬¤«¤é¡¢TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âè20ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Í­ÇÏµ­Ç°¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ë¸þ¤«¤¦¥ª¥°¥ê¥­¥ã¥Ã¥×¤¿¤Á¤Î»Ñ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£²ñ¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤¬¡¢¥ª¥°¥ê¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¡Ö½ÅÂç¤Ê·è°Õ¡×¤òÅÁ¤¨¤ëÅ¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Êª¸ì¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë²ó¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½¹ðÃÊ³¬¤«¤é¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£