11月30日（日）に東京競馬場で行われるジャパンカップ（G1）に出走予定のフランス調教馬カランダガン（せん4）について、11月27日（木）の調教状況および関係者コメントが発表された。この日は晴天で芝コースは良馬場。ジェレミー・ロベル調教助手が騎乗し、馬場内の追馬場で常歩とダクを織り交ぜながら丁寧にウォームアップを実施。帯同馬ルノマドを前に置き、芝コースでは左回りで半周のキャンターからギャロップへとスムー