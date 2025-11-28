専用ゴツゴツデザイン×”四駆のみ“の本格タフギア仕様！2025年11月28日、マイナーチェンジした日産「エクストレイル」の新グレード「ROCK CREEK（ロッククリーク）」が発売され、ユーザーへの納車が開始されました。初設定となるロッククリークとは、どのようなモデルなのでしょうか。タフギア感スゴい「エクストレイル ロッククリーク」【画像】超カッコいい！ これが日産「新エクストレイル」です！（24枚）ミドルサイズ