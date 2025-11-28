合コンのとき女性が見せる態度や仕草に、男性への気持ちが表れているものです。うまく見極めれば、カップル成立にグッと近づけるかもしれません。そこで今回は、10代から30代の独身女性209名に聞いたアンケートを参考に、「合コンのとき、気になる男性にしか見せない女性の『脈アリ』態度９パターン」をご紹介します。【１】別れ際に、その男性にのみ笑顔で視線を送る「『絶対連絡して！』っていうメッセージ（笑）」（20代女性）