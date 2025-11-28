ヤクルト・阪口皓亮投手（２６）が２８日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、２００万円アップの年俸１２００万円でサインした（金額は推定）。２３年７月にＤｅＮＡからトレード加入した右腕は移籍３年目の今季、自己最多の１８試合に登板し、０勝０敗、防御率３・７０。最速１５８キロを計測するなど潜在能力の高さを示した。会見冒頭、来季の年俸を聞かれると「６万６０００ユーロ（約１２００万円）くらいですね」と