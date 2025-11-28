資料やしまーる（ライトアップイメージ） 高松市の屋島山上観光協会が11月7日から行っている山上ライトアップに、28日からプロジェクションマッピングが加わります。 スポット1の屋島寺では、東大門に海の世界が映し出されます。門をくぐると、夜の水族館の世界が始まります。 スポット2の扇誉亭付近では、源平合戦の様子が幻想的に浮かび上がり、幻想的な海ほたるが現れます。 スポット3の南山周辺で