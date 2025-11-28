各社のミステリーランキングで軒並み1位を獲得した原作を映画化した『爆弾』が、10月31日の公開から4週目にして興行収入20億円を突破した。【画像】映画『爆弾』そのほかのメイキング写真全国360劇場・383スクリーンで公開された本作は、公開4日間（10月31日〜11月3日）で動員37万9013人、興収5億2045万円を記録。3週目（11月14日〜16日）の週末興行収入が2億3106万円だったのに対して、4週目（11月21日〜23日）は2億3104万円