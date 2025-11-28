秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループMATSURIが28日、都内で、ファースト写真集「双六」の発売記念会見を行った。撮影は7月末に沖縄県で行ったという。メンバーで最年長の柳田優樹（39）は「39歳になって写真集を出すとは思わないので、すごく衝撃でした」と率直な思いを口にした。表紙には6人全員が爽やかな笑顔で映ったカットを採用。仲の良さがうかがえる1冊となっている。今年、グループは1月にメジャーデビューを果たし、