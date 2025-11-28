不十分だとプロジェクトの進行に大きな影響を与える一方で、上手くいけばクライアントも含めて大きなメリットをもたらすことができる「ヒアリング」。「でざいん姉さん」としてSNSで日々デザインに関する発信をしている佐野五月氏は、「ヒアリングの質がプロジェクトの成功を左右する」と指摘します。佐野さんの新刊『デザインはヒアリングからはじまる』（マイナビ出版）から一部を抜粋し、クライアントと制作者、双方にメリット