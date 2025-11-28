高級腕時計の中には、製造本数や販売地域、販売時期が限られている「レアな」時計がたびたび登場します。本連載では、数々の腕時計を見てきたプロフェッショナルが厳選する、レアな腕時計を写真とともにお届けします。今回は、多くのアンティークウォッチを取り扱うシェルマン銀座店の藤原亮介さんに「腕時計の名前」を紹介してもらいました。○レア度：★★★★★「実物をみれたらご利益があるかも?! レベル」パテック・フィリッ