私はキョウカ。夜中に駆けつけてくれた両親の顔を見た瞬間、また泣いてしまいました。車中でこれまでの経緯を話すと、両親は何も責めずにただ聞いてくれました。朝になると夫から電話が。「オレの朝飯はどうするんだ！」という身勝手な第一声に、私の気持ちは冷えきっていきました。両親に夫が来ることを告げ、私の心も臨戦態勢に入ります。不安とこれから向き合わなければならない現実への覚悟が、一気に胸に押し寄せるのを感じま