もういいかげんにしてくれー！家族をないがしろにしてまで他人を助けるってどうなんでしょう…。まずは家族を助けないと、奥さんに愛想をつかされちゃいますよ！【まんが】ヒーローになりたい夫(ウーマンエキサイト編集部)