浜松市に本社を置く電子楽器メーカー「ローランド」の新たな本社社屋が完成し、11月27日に竣工式が行われました。 【写真を見る】「ローランド」の新たな本社社屋完成を祝う竣工式＝浜松市浜名区 浜松市浜名区新都田で行われた「ローランド」の新たな本社社屋完成を祝う竣工式には、関係者37人が出席しました。 新社屋は鉄骨コンクリート造りの3階建てで電子楽器などの開発や生産管理など