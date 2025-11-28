12月のクリスマスを前に、静岡県富士宮市の園芸農家ではポインセチアの出荷が最盛期を迎えています。 【写真を見る】ポインセチアの出荷が最盛期を迎えた高橋園芸＝静岡・富士宮市 ハウス一面に広がっているのは、色とりどりのポインセチアです。 富士宮市の高橋園芸では、約1100平方メートルのハウスで16品種5000株のポインセチアを育てていて、12月のクリスマスを前に、出荷の最盛期を迎えています。 新品種の「クリス