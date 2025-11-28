セブン‐イレブン・ジャパンは12月2日、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお! セブン‐イレブン×ちいかわ」を全国の「セブン‐イレブン」店舗で開始する。「ちいかわと冬をたのしんじゃお! セブン‐イレブン×ちいかわ」今年は「ちいかわ」の作中に登場する食べ物をイメージした商品を中心とする15品が登場。対象商品を購入して応募すると抽選でオリジナルセーターな