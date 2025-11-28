プロ野球日本ハムが、ヤクルトを戦力外となっていた西川遥輝外野手（33）を獲得する。複数のスポーツ紙が2025年11月28日に報じた。報道によると、来週にも正式に発表されるという。日本ハム移籍が決まれば、5年ぶりの古巣復帰となる。「日ハム復帰で嬉しすぎて失神しそう」智辯学園和歌山高校出身の西川は、10年のドラフト会議で日本ハムから2位で指名され入団した。12年に1軍デビューを果たし、14年にレギュラーの座を獲得した。