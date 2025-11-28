温め作用で代謝アップせいろで簡単！脂質を控えた鶏ムネ肉の「ヘルシータンドリーチキン」栄養士ならではのヘルシーで健康的なせいろレシピが話題のインフルエンサー・サヤさん。1日1食をせいろ料理に置き換えるだけで、1か月で−4kgのダイエットに成功しました。ノンオイルのせいろ料理は、肉などの余分な脂を落とし摂取カロリーを抑えられるほか、蒸すことで食材のかさが減り、野菜をたっぷり摂れるというメリットも！そんなサヤ