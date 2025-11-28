女優の堀田真由（27）が28日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に生出演。韓国ドラマについて語った。韓国ドラマ好きだという堀田。今田も「マイ・ディア・ミスター〜私のおじさん〜」を見たことがあるといい、2人でドラマ談義で盛り上がった。堀田は「IUさんが大好き」と声を弾ませた。堀田は母親の影響で昔から韓国ドラマを見ているという。MCの今田耕司に「最初に見たの、何だか覚えてる？