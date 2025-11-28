横浜市役所（資料写真）横浜市は２７日、１８歳までの小児医療費無償化に向けたシステム改修費などを盛り込んだ総額８億１５００万円の１２月補正予算案など計４１議案を発表した。開会中の市会第４回定例会に同月４日提出する。補正予算案は一般会計７事業と特別会計１会計。山中竹春市長が２期目の公約で掲げた小児医療費を現行の中学３年生から１８歳までに引き上げるためのシステム改修費や事務処理センターの設置費など５