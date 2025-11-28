【その他の画像・動画等を元記事で観る】フジテレビ×bilibiliが贈るアニメ枠「B8station」にて放送中のTVアニメ『破産富豪 The Richest Man in GAME』。本作は、中国の動画配信サイト・bilibiliにて、総再生数１億回以上を記録した大人気アニメの日本語吹き替え版だ。冴えないサラリーマンである主人公のペイ・チェン（CV.小野賢章）はある日突然、大学時代へタイムリープしてしまい、そこでリッチェストと名乗る謎のキャラクター