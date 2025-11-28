巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手＝中大＝が２８日、都内で東都大学野球連盟でドラフト指名を受けてプロ入りする選手を対象とした研修会に出席した。ライフプランや資産管理方法、税金などについての項目を約１時間半受講。「いつ辞めるか分からない世界。クビになったらもう職が見つからないこともある世界だと感じているので、若い頃からしっかりと貯蓄しながら、長く野球できるようにしていきたい」と気を引き締めた。