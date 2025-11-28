巨人・田中将大投手が２８日、神奈川・大磯町のレイクウッドゴルフクラブで行われた球団納会ゴルフコンペに初参加した。移籍１年目に３勝をマークし日米通算２００勝に到達した右腕。この日は午前８時から久保康生巡回投手コーチらと同組でスタート。２月の春季キャンプから熱血指導してもらってきた名伯楽と「初めて」ゴルフのラウンドを回ったといい、終始明るい表情で充実感たっぷりにプレーした。