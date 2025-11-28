元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が２８日、都内で行われた「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」ＰＲ発表会に出席した。サンタクロースをほうふつさせる赤いドレスを身にまとった森は、ちいかわキャラクターたちと共演。「動きも質感もかわいい。癒やされます」と笑顔を浮かべた。１２月２日から全国のセブン‐イレブン店舗で実施される同イベントは、「ちいかわ」の作中に登場する食