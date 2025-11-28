アイドルグループ「℃―ｕｔｅ」（キュート）の元リーダーで女優の矢島舞美が２８日に自身のインスタグラムを更新し、第２子出産を報告した。夫は俳優の味方良介。「いつも応援してくださっている皆様・お世話になっている皆様へ」と題した文書をアップし「私事ではございますが、この度、第二子が誕生いたしました」と発表。「妊娠中は多くの方に支えていただき、 皆様から寄せていただいた温かい言葉に何度も励まされました