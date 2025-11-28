２８日に実施された２年債入札（第４７９回、クーポン１．０％）は、最低落札価格が１００円００銭０厘（利回り１．０００％）、平均落札価格が１００円０１銭２厘（同０．９９３％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は１銭２厘で、前回（１０月３１日）の２厘から拡大。応札倍率は３．５３倍となり、前回の４．３５倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS