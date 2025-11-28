窪田製薬ホールディングスが堅調な動き。２７日の取引終了後、遠くを見ている映像環境を再現するメガネ型ＡＲ（拡張現実）デバイス「ＫｕｂｏｔａＧｌａｓｓ」について、中国・武漢昌久視康医療器械と販売特約店契約と売買契約を締結したと発表しており、業績への貢献が期待されている。 今回の契約により武漢昌久に対して、販売地域制限のない非独占販売権を付与する。武漢昌久は、眼科・視力関連分野に特化した医