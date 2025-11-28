「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日正午現在で日本郵船が「売り予想数上昇」５位となっている。 ２８日の東証プライム市場で、郵船が続伸。同社は６日正午に２６年３月期連結業績予想について純利益を２４００億円から２１００億円（前期比５６．０％減）へ下方修正すると発表した。今期配当予想も２３５円から２２５円（前期３２５円）へ減額した。コンテナ船事業で米関税政策に伴う